Le film sur Fox News avec Nicole Kidman et Charlize Theron sortira fin 2019

Le long-métrage qui retracera la chute de Roger Ailes, le PDG de Fox News accusé d'harcèlements sexuels sortira sur grand écran le 20 décembre prochain. Le projet qui avait été abandonné par les studios Annapurna avant le début du tournage a été repris par Lionsgate et Bron Studios. Le titre officiel est quant à lui toujours tenu secret.

Après de nombreux rebondissements, le film sur le scandale qui a secoué Fox News et le monde de la télévision a enfin dévoilé sa date de sortie au cinéma. Le long-métrage sera disponible dès le 20 décembre 2019 aux Etats-Unis, selon la presse américaine.

Pourtant, sa sortie avait été compromise après l'abandon des studios Annapurna qui avaient décidé de quitter le projet en octobre 2018, deux semaines avant le début du tournage. Lionsgate avait alors pris les devants en reprenant le projet porté par un casting prestigieux, co-financé par Bron Studios. En plus des actrices oscarisées Nicole Kidman et Charlize Theron, le casting est composé de John Lithgow, Kate McKinnon et de l'actrice en vogue Margot Robbie.

Le film reviendra sur l'affaire de harcèlements sexuels qui a ébranlé le monde de la télévision, mettant ainsi le pied à l'étrier au mouvement #MeToo qui a changé le monde du cinéma et précipité la chute du producteur Harvey Weinstein. Si la date de sortie a enfin été révélé, le titre du long-métrage reste pour le moment encore inconnu. L'intrigue suivra la descente aux enfers du fondateur de Fox News, Roger Ailes, accusé de harcèlements sexuels de la part de plusieurs journalistes de la rédaction.

John Lithgow ("Dexter") incarnera l'homme d'affaires déchu tandis que Nicole Kidman interprétera la journaliste Gretchen Carlon qui a poursuivi Roger Ailes en justice en 2016. Charlize Theron sera quant à elle la célèbre journaliste Megyn Kelly dont la décision de poursuivre publiquement le PDG de Fox News a eu un impact considérable sur l'avancement de l'affaire. Malcolm McDowell, Allison Janney, Mark Duplass, Alice Eve, Brigette Lundy-Paine, Liv Hewson et Alanna Ubach font également partie de la distribution.

Jay Roach ("Austin Powers") réalisera ce film d'après un scénario signé par Charles Randolph, oscarisé pour "The Big Short : Le Casse du siècle" en 2016.

Après ces accusations, Roger Ailes a démissionné de ses fonctions en juillet 2016 avant de décéder en mai 2017.

Nicole Kidman reprendra prochainement son rôle de Celeste Wright dans la deuxième saison de la mini-série dramatique "Big Little Lies" sur HBO.