Le film "Sherlock Holmes 3" repoussé à 2021

Les fans du célèbre détective privé britannique devront patienter. Alors que le troisième volet de la saga réalisée par Guy Ritchie devait sortir le 25 décembre 2020 aux Etats-Unis, il ne sera finalement disponible qu'un an plus tard, en 2021, a annoncé Warner Bros. ce lundi.

Cela fait huit ans que Robert Downey Jr. et Jude Law n'ont plus endossé leur rôle de Sherlock Holmes et du Dr Watson sur grand écran. Le deuxième opus de la franchise, intitulé "Sherlock Holmes : Jeu d'ombres", était sorti en 2011 et avait passé la barre de 545 millions d'euros au box-office mondial.

Les deux acteurs seront bien de retour pour un troisième long-métrage mais il faudra attendre le 22 décembre 2021 pour découvrir leurs nouvelles aventures au cinéma, soit dix ans après le premier chapitre. Le scénario a déjà été écrit par Chris Brancato mais le réalisateur de "Sherlock Holmes 3" n'a pas encore été choisi.

Le film aura de la concurrence en salles : aux Etats-Unis, il sortira au même moment que "Hôtel Transylvanie 4" (Sony) et cinq jours après "Avatar 3" de James Cameron.