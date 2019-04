Le film secret "Guava Island" avec Rihanna et Donald Glover bientôt disponible sur Amazon Prime Video

Après plusieurs mois d'attente, le projet réunissant Rihanna et Donald Glover semble enfin être sur le point d'être dévoilé. Le géant de la distribution proposera gratuitement, et ce pendant 18 heures, le film intitulé "Guava Island" sur sa plateforme, disponible dans plus de 200 pays. Le long-métrage sera par ailleurs projeté lors Festival Coachella aux Etats-Unis où se produira Donald Glover, alias Childish Gambino.

