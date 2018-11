Le film de science-fiction "Explorers" adapté en série par le réalisateur du prochain "James Bond"

Cary Fukunaga va faire équipe avec David Lowery pour l'adaptation du film de science-fiction des années 80 "Explorers" pour la télévision américaine. Selon Deadline, les deux cinéastes plancheraient sur l'écriture d'un pilote pour Paramount Pictures.

Film de science-fiction de Joe Dante sorti en 1985, "Explorers" retrouvera un second souffle à la télévision. Cary Fukunaga et David Lowery s'unissent pour écrira l'épisode pilote d'une série inspirée par ce long métrage qui mettait en scène Ethan Hawke et River Phoenix, alors tout jeunes acteurs.

"Explorers" suivait la vie d'un jeune garçon passionné par les films de science-fiction des années 1950 sur les aliens. Alors qu'il ne cesse de rêver d'un plan particulier, il décide avec l'aide de ses amis, de le reproduire et découvre qu'il s'agit d'un plan pour construire un vaisseau spatial.

Mis sur le devant de la scène après avoir réalisé la première saison de "True Detective" pour HBO, le cinéaste Cary Fukunaga est habitué à réaliser des séries télévisées à succès. En 2018, le réalisateur s'était tourné vers la plateforme Netflix pour sa dernière série dramatique "Maniac", dans laquelle il avait fait appel à l'oscarisée Emma Stone et à Jonah Hill. Récemment, Cary Fukunaga a été annoncé à la réalisation du très prisé prochain "James Bond" avec Daniel Craig dans la peau de l'agent 007.

Du côté de David Lowery, le réalisateur a dirigé Robert Redford et Casey Affleck dans son dernier film "The Old Man & the Gun", sorti le 19 octobre dernier aux Etats-Unis. Il s'est également essayé à l'exercice des séries télévisées avec "Strange Angel", en réalisant les deux premiers épisodes de la série apparue en juin dernier sur CBS All Access.