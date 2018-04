Le film d'horreur "Annabelle 3" sortira pour l'été 2019

Les studios New Line ont annoncé la sortie du troisième opus du film d'horreur "Annabelle" pour le 3 juillet 2019 aux Etats-Unis. Après John R. Leonetti et David F. Sandberg, l'Américain Gary Dauberman sera en charge de la réalisation et du scénario de ce troisième film. Il signe ainsi son premier long-métrage après avoir écrit les scénarios des deux premiers volets de la poupée maléfique. Les sociétés Atomic Monster et The Safran Company produiront le projet.

Les quatre films tirés de l'univers "Conjuring" dont "Annabelle" fait partie, ont engendré plus d'1,197 md$ dans le monde. Le cinquième film, "The Nun", sortira le 19 septembre prochain en France, avec un scénario signé par Gary Dauberman et James Wan.

Sorti en 2013, le film "Conjuring : Les dossier Warren" de James Wan, a lancé la franchise "Conjuring" et introduit la poupée diabolique "Annabelle" dont le premier opus est sorti en 2014. S'en est suivi "Conjuring 2 : le Cas Enfield" de James Wan en 2016 et "Annabelle 2 : la Création du Mal" de David F. Sandberg en 2017.