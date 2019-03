Le film d'animation "Scooby-Doo" complète son casting

Selon le Hollywood Reporter, Will Forte ("The Last Man on Earth"), Gina Rodriguez ("Jane the Virgin"), Tracy Morgan ("The Last O.G.") et Frank Welker prêteront leur voix à cette nouvelle version du célèbre dessin-animé créé par les studios Hanna-Barbera.

Les quatre acteurs ont signé un contrat pour faire partie de la distribution du long-métrage distribué par Warner Bros. Il sera réalisé par Tony Cervone et produit par Chris Columbus, Charles Roven et Allison Abbate.

Le projet portera sur grand écran les aventures de quatre adolescents et de leur Dogue allemand parlant, Scooby-Doo, pour la première fois depuis 2004 ("Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent" de Raja Gosnell). Ils devront sauver le monde des plans diaboliques de Dick Dastardly.

Gina Rodriguez doublera Véra Dinkley, le cerveau du groupe. Will Forte sera Sammy Norville Rogers, le meilleur ami de Scooby. Tracy Morgan interprétera le Capitaine Caverne.

Le film devrait sortir en mai 2020 aux Etats-Unis.