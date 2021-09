Le film belge 'Red Sandra' repart avec trois récompenses du festival suédois HIFF

'Red Sandra' raconte l’histoire vraie des parents Massart (de nationalité belge), qui apprennent de manière inattendue que Sandra (6 ans), leur fille unique, souffre de leucodystrophie métachromatique , une maladie musculaire rare. Le père William, interprété par Sven De Ridder , refuse de perdre espoir et se jette corps et âme dans un combat contre l’industrie pharmaceutique .

"Le jury s’est montré très élogieux envers tout le casting de la production. Sven a remporté le prix du meilleur acteur, mais le jury a précisé que ses partenaires à l’écran Rosalie Charles et Darya Gantura ont également joué avec brio", est-il souligné. "Le film est une montagne russe du début à la fin. C’est un film poignant, notamment parce que le monde enfantin de Sandra est si joliment mis en images (également à travers l’animation). C’est aussi parfois drôle et pas trop lourd", a fait valoir le jury du Hope International Film Festival.

Le réalisateur Lien Willaert et l’actrice Darya Gantura ont réceptionné les récompenses.

Le film sera prochainement à l’affiche de festivals à Namur, en Allemagne et en Afrique du Sud. Sa sortie dans les salles en Flandre est prévue les 21 et 23 octobre prochains avec des avant-premières à Anvers et à Ostende. À partir du 27 octobre, le public pourra aller voir "Red Sandra" dans tous les cinémas en Flandre et à Bruxelles.