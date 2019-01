Le film belge "By the Name of Tania" sélectionné à la Berlinale

Le film belge "By the Name of Tania", de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, a été sélectionné à la Berlinale, annonce lundi Wallonie-Bruxelles Images dans un communiqué. Produit par "Clin d'œil films", il sera présenté en première mondiale dans la section Generation 14plus, dédiée aux adolescents. La 69e édition du festival du film de Berlin se tiendra du 7 au 17 février 2019 dans la capitale allemande.

Basé sur des témoignages réels, le film hybride raconte le destin de Tania, une adolescente contrainte à se prostituer dans la région des mines d'or du Pérou.

"By the Name of Tania" est le troisième projet en commun de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez, après "Sur les braises" (2013) et "Le chant des hommes" (2016).

Le film, coproduit par Dérives (Belgique), CBA (Belgique) et BALDR Film (Pays-Bas), a notamment bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF), de la RTBF et de la VRT.

Outre "By the Name of Tania", la réalisatrice macédonienne installée à Bruxelles, Teona Strugar Mitevska, présentera son cinquième long métrage "God exists, her name is Petrunija" en compétition officielle. Par le passé, la cinéaste avait déjà participé à trois reprises à la Berlinale, dans des sections parallèles.

Coproduit en Belgique par "Entre Chien et Loup", avec le soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "God exists, her name is Petrunija" s'intéresse à la cérémonie de l'Épiphanie telle que célébrée en Macédoine, événement auquel les femmes ne peuvent participer.

Quant à "Happy Sheep" de Valéry Rosier, connu pour "Parasol", il figure parmi les 37 projets sélectionnés par le Co-production Market, le marché de coproduction organisé dans le cadre du Marché du Film du festival.

Découvrez la bande annonce du film "Parasol" de Valéry Rosier :