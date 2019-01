Le film avec Elisabeth Moss et Casey Affleck "Light Of My Life" présent au festival de Berlin

La Berlinale édition 2019 se prépare activement, un mois avant son lancement. Le célèbre festival de cinéma allemand a dévoilé ce lundi les films qui composaient sa sélection Panorama, qui réunit des long-métrages internationaux, politiques, féministes et non conventionnels.

"Light Of My Life", le premier long-métrage de Casey Affleck, fera partie des 45 films issus de 38 pays différents, qui constituent la section Panorama du festival du film de Berlin. Produit par Black Bear Pictures ("The Imitation Game"), il s'agit d'un drame post-apocalyptique qui met en scène un père (Casey Affleck) qui élève sa fille (Elisabeth Moss) dans une société sans femme.

La fiction sera en compétition avec, entre autres, le thriller de Guy Nattiv, "Skin", avec Jamie Bell, le premier film de Jonah Hill, "Mid90s", ou encore le documentaire du photographe Seamus Murphy intitulé "A Dog Called Money" sur PJ Harvey.

La Berlinale aura lieu du 7 au 17 février 2019.

Le premier film de Jonah Hill sera lui aussi mis en compétition. Découvrez la bande annonce :