Le film "1917" de Sam Mendes sortira en décembre 2019

Universal Pictures a annoncé la date de sortie du prochain film de Sam Mendes, absent du grand écran depuis "Spectre", la vingt-quatrième aventure de James Bond sortie en 2015. Il collaborera de nouveau avec Steven Spielberg pour le drame historique "1917", dont l'intrigue est encore secrète.

Ce long-métrage sur la Première Guerre mondiale, dans lequel joueront George MacKay ("Captain Fantastic") et Dean-Charles Chapman ("Game of Thrones"), sera disponible aux Etats-Unis le 25 décembre 2019 dans certains cinémas avant une sortie plus élargie prévue deux semaines plus tard, le 10 janvier 2020, ont détaillé DreamWorks Pictures et Universal.

Sam Mendes a co-écrit le scénario avec Krysty Wilson-Cairns ("Penny Dreadfull"). Le film sera produit par la société de Steven Spielberg, Amblin Partners à travers sa filiale DreamWorks Pictures. Universal distribuera le long-métrage aux Etats-Unis.

C'est un retour aux sources pour Sam Mendes. Le réalisateur britannique avait travaillé avec Steven Spielberg lors de ses deux premiers films alors que ce dernier dirigeait DreamWorks. Le studio a ainsi produit "American Beauty" (1999) pour lequel il a gagné cinq Oscars et "Les Sentiers de la perdition" (2002) avec Tom Hanks.