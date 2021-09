Le FIFF à Namur, du Ier au 8 octobre

Nicole Gillet au micro de Christine Pinchart - 16/09/2021 ((CHAPEAU)) Le FIFF, Festival International du Film francophone de Namur a dévoilé sa programmation hier. Festival qui se tiendra à Namur du 1er au 8 octobre. Une 36 ème édition avec un peu moins de films que d’habitude, par solidarité avec les distributeurs, et les cinémas qui n’ont pas pu ouvrir durant plusieurs mois. En ouverture le film de Joachim Lafosse : Les intranquilles, avec Damien Bonnart et Leila Bekti. Et une carte blanche consacrée au Teff : The Extrordinary Film Festival, de Luc Boland, qui met au coeur le handicap...