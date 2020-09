Le FIFF à Namur du 2 au 9 octobre: relance et solidarité seront les maîtres-mots de cette 35ème édition

Le FIFF, Festival International du Film Francophone de Namur ouvrira ses portes du 2 au 9 octobre.

Une 35ème édition sur le thème de la relance et de la solidarité, avec la collaboration de nombreux lieux namurois : le théâtre, le KIKK, plusieurs bars de la ville… Des endroits où il sera possible de se retrouver et d'assister à des rencontres. Un écran géant gonflable installé sur la Meuse invitera à la projection d'un film de Yann Arthus Bertrand, et pas de chapiteau, mais un jardin solidaire sur la Place d'Armes.

plus d'infos sur le site officiel du Festival

Une seule compétition long métrage cette année, et un seul jury qui sera présidé par l'auteur et réalisateur Samuel Benchetrit.

Une carte blanche au BIFFF, en solidarité avec le festival qui n'a pas pu avoir lieu, permettra de découvrir deux films de zombies.

Un nouveau prix, le Prix Marion-Hänsel récompensera un court métrage. Et parmi les invités, notons déjà la présence d'Albert Dupontel, Vincent Macaigne, Mélanie Doutey, Hélène Vincent, Laurent Lafitte… Un festival différent, mais une belle aventure qui s'annonce.