Le Festival international Nature Namur ouvre ce vendredi avec la projection de "Lynx"

Outre cette avant-première, le FINN présentera une cinquantaine de films consacrés à la nature jusqu’au 24 octobre, toujours à l’Acinapolis. En outre, 15 courts-métrages seront dévoilés samedi dans le cadre du gala des films amateurs.

Le festival prendra également possession de la Citadelle de Namur à partir du mercredi 20 octobre avec une exposition de 80 photos (par ailleurs visible à l’Acinapolis) réparties en différents lieux pour former une balade artistique.

En parallèle, le site Terra Nova accueillera un "Village nature" dédié aux échanges entre public et artistes. Enfin, des conférences et débats compléteront le programme, au même titre que des animations pour les plus jeunes et des activités en extérieur comme des initiations à la photographie.