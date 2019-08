Le Festival International du Film Comédie de Liège est à la recherche de courts et longs-métrages !

Le Festival International du Film de Comédie de Liège est de retour pour une quatrième édition ! Il aura lieu du mercredi 6 au dimanche 10 novembre et fera vivre la comédie en plein cœur de la cité ardente durant quelques jours.

Liège va se transformer en capitale de l’humour début novembre grâce au Festival International du Film de Comédie de Liège qui va investir les quatre coins de la ville. Chaque année, de grands noms de la comédie et du cinéma foulent le sol du Festival International du Film Comédie de Liège. Lors des éditions précédentes Josiane Balasko, Gérard Darmon, Patrice Leconte, Jaco Van Dormael, Michel Cymes, Éric Judor, Stéphane Guillon, Jonathan Cohen, Daniel Prévost, Bouli Lanners, Olivier Gourmet ou encore Michèle Laroque avaient fait le déplacement. Selon nos informations, cette année encore, le Festival vous réserve des invités d’exception : Elie Semoun, Laurent Baffie, Jean-Yves Lafesse et Raphaeël Mezrahi ont déjà confirmé leur présence.

La soirée d’ouverture se tiendra au Forum de Liège et sera animée par l’humoriste Cécile Djunga qui sera accompagnée par une autre personnalité médiatique. La très attendue soirée de remise des prix se fera quant à elle du côté de l’Opéra Royal de Wallonie et sera animée par Julien Lepers et Virginie de Clausade.

L’essentiel du festival se tiendra au cinéma Palace Liège et aux Grignoux. Le chapiteau prendra quant à lui ses quartiers pour la seconde fois sur la place Cathédrale. C’est là que se dérouleront les plateaux télé animés par Hugo Clément, Manuel Houssais et Sandy Louis. Il y aura plus de quatre directs par jour qui seront retransmis sur les écrans géants à l’intérieur et l’extérieur du chapiteau, ainsi que sur les réseaux sociaux. A noter que l’entrée du chapiteau est gratuite pour les visiteurs ! En plus d’assister aux enregistrements des émissions, les visiteurs auront aussi accès à un bar, un espace dînatoire, diverses animations et soirées à thème.

Durant du gala d’ouverture et la cérémonie de remise de prix, des personnalités seront une fois de plus mises à l’honneur. On peut déjà vous dévoiler qu’Elie Semoun sera récompensé pour sa carrière en recevant le "Crystal Comedy Award". Daniel Prévost, Josiane Balasko et Gérard Darmon étaient les lauréats de ce même prix lors des précédentes éditions du Festival.

Une fois de plus la programmation du Festival International du Film de Comédie de Liège sera éclectique et surtout internationale. Le Festival souhaite mettre sous le feu des projecteurs des comédies qui viennent des quatre coins du monde: des films Palestinien et Néo-Zélandais sont déjà enregistrés pour la compétition!

Retrouvez plus d’informations sur le site du Festival International du Film de Comédie de Liège.