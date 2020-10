Le festival Filem’on se tiendra finalement en ligne

Mesures renforcées à Bruxelles obligent, la 14ème édition du festival Filem’On aura lieu finalement en ligne. Pendant le Festival international de Cinéma Jeune public, une dizaine de films en français et en néerlandais seront dévoilés via la plateforme Sooner.be.

Vu les circonstances délicates dans le secteur culturel et événementiel, l’organisation du festival avait déjà envisagé ce plan B.



Entre le 28 et le 30 octobre, les écoles seront les premières à pouvoir accéder à la sélection en ligne de films. A partir du 31 octobre, le festival en ligne s’ouvre au grand public. Outre une sélection de films, des ateliers en direct via Facebook ainsi que des rencontres virtuelles avec des producteurs de films sont prévus.



Filem’On s’adresse à un public de jeunes entre 2 et 16 ans et leurs familles avec une sélection rigoureuse de films nationaux et internationaux.



► Pour accéder au programme, rendez-vous sur le site web de Filem’On