Le festival Filem'On présente des films au jeune public, du 28 octobre au 7 novembre à Bruxelles

Le festival international de cinéma jeune public Filem’On se tiendra à Bruxelles du 28 octobre au 7 novembre dans plusieurs cinémas et centres culturels, pour sa 14ième édition.

Comme chaque année, le festival présente aux familles et aux associations, des films uniques et inédits. Des séances scolaires seront également organisées. Si tout se passe comme prévu, le festival se déroulera sous forme d’un événement physique. L’organisation prendra bien entendu toutes les précautions nécessaires.

Pendant dix jours, plus de 130 films, de tous formats et de tous genres iront à la rencontre d’un public de 2 à 16 ans. De nombreux réalisateurs et acteurs viendront présenter leur film en lice dans les compétitions belge, internationale ou européenne.

Les projections auront lieu, entre autres, au Palace, au cinéma des Galeries, à Bozar ou encore à la Cinematek.

Le thème de l’écologie sera le fil rouge du festival, que l’on retrouvera à travers de nombreux ateliers, des ciné-concerts et une sélection de films classiques.

Vous pourrez ainsi retrouver des classiques du cinéma d’animation, comme Ponyo sur la falaise, Les Aventures de Zak et Crysta dans la forêt tropicale de FernGully, le voyage extraordinaire de Samy ou Bigfoot Family.

Mais le festival proposera aussi des films récents ou bientôt en salles, comme La baleine et l’escargote, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ou Chien Pourri, la vie à Paris.

► Le programme complet est disponible sur le site internet du festival