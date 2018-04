Le Festival du Film policier de Liège espère attirer 10.000 spectateurs

Le Festival du Film policier de Liège, dont la 12e édition sera tiendra du 26 au 29 avril au centre-ville, espère attirer 10.000 spectateurs - soit une hausse de 20% - dans les salles obscures où seront projetés une quarantaine de films, dont huit en compétition officielle, a annoncé vendredi son directeur Cédric Monnoye.

Parmi les huit films en compétition, on retrouvera "More" et "Groom's Block", deux films turcs de qualité et très denses, assure Vincent Legros, responsable de la sélection. Le jury aura aussi l'occasion de voir des films grec, slovaque, allemand, hongrois, français et même équatorien. Les thématiques sont ancrées dans l'actualité et tournent autour des migrants, de la traite des êtres humains, de l'univers carcéral ou encore de la corruption.

Le Festival du Film policier proposera aussi une compétition dédiée au court métrage ainsi qu'une autre ciblant le documentaire. Pour cette dernière, les équipes de tournage se déplaceront à Liège pour défendre leurs œuvres et en débattre avec le public. "Une compétition de très haut niveau qui devrait ravir les amateurs du genre", souligne M. Monnoye.

Le jury, composé actuellement de neuf personnalités du cinéma ou de la télévision, parmi lesquelles Véronique Genest, Sarah Lelouch, Eva Darlan, Philippe Bas ou encore François Troukens, aura fort à faire pour attribuer les "big up", récompenses de ce festival.

A côté des projections en et hors compétition, le public pourra participer à une série d'événements qui égaieront ces quatre jours de festival. Il pourra ainsi assister à la reconstitution du procès d'assises de Landru, rencontrer un portraitiste ou encore Michel Berreur, cascadeur et doublure d'Alain Delon, de Jean-Paul Belmondo ou encore Roger Moore.

Une soirée de gala sera organisée chaque soir du Festival au Kinepolis Rocourt. L'une sera consacrée à un grand nom du cinéma qui sera révélé dans les prochains jours. En 2017, le Festival avait, dans ce cadre, accueilli Alain Delon.