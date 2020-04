Le Festival du film de Tribeca maintient ses dates mais en ligne

Le festival du film indépendant offrira une partie de sa programmation durant la période initialement prévue, du 15 au 26 avril prochain. Déterminée à réunir la communauté cinématographique malgré les circonstances tragiques de la pandémie, Jane Rosenthal a réaffirmé l'importance de ce festival créé juste après les attaques du 11 septembre.

Une autre bonne nouvelle pour les cinéphiles. Alors que de nombreux festivals ont dû reporter ou annuler leur édition 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, le Festival du film de Tribeca a su rebondir en ligne. Le festival cinématographique créé, entre autres, par Robert De Niro s'adaptera pour offrir une partie de son programme directement en streaming.

Le festival devrait se dérouler à la même période que ses dates originales, fixées du 15 au 26 avril prochain, et présentera plusieurs de ses programmes en ligne dont "Cinema360" qui proposera quatorze films en réalité virtuelle pour ceux et celles disposant de casques Oculus, ainsi que "N.O.W. Creators Market", "Industry Extranet Resource Hub", "Jury and Art Awards, et "Tribeca X Program".

Pour le moment, d'après Jane Rosenthal, la cofondatrice du festival, il est encore trop tôt pour avancer des dates quant au retour du festival à New York. Une version raccourcie du festival new-yorkais pourrait se dérouler en septembre, à la période habituellement réservée pour le Tribeca TV Festival, avance Deadline.

"En tant qu'être humains, nous naviguons dans des eaux inexplorées", a déclaré Jane Rosenthal. "Bien que nous ne puissions pas nous rassembler physiquement pour nous serrer dans les bras, rire, et pleurer, il nous est important de rester connecté socialement et spirituellement. Tribeca, c'est la résilience, et nous croyons fermement dans le pouvoir des artistes à nous rassembler. Nous avons été fondé après les ravages du 11 septembre et c'est dans notre ADN de réunir les communautés à travers les arts".