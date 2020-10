Le Festival du Film de Busan s'ouvre en Corée du Sud, comme un pied de nez au coronavirus

"Proposer l'essentiel"

Les salles ne pourront accueillir qu'un quart du public et le masque sera obligatoire.

"Nous faisons de notre mieux pour proposer l'essentiel, tout en suivant les règles de sécurité contre le Covid-19", a déclaré à l'AFP le directeur de la programmation du BIFF, Nam Dong-chul.

Le plus important pour les festivals est de projeter des films dans des salles, car le cinéma est un art qui requiert de grands écrans

Les organisateurs ont prévu 45 rencontres associées à des projections, mais seuls des réalisateurs et acteurs sud-coréens y participeront.

Séoul impose à la plupart des voyageurs une quarantaine de deux semaines, ce qui complique toute visite ponctuelle. Aucune invitation n'a donc été envoyée à des personnalités étrangères.

Certaines, néanmoins, participeront par vidéoconférence. Un compromis qui n'est pas du goût de tous.

Depuis le début de l'épidémie, j'ai participé à un certain nombre de discussions en ligne sur des films. Je peux dire que c'est horrible

peste la réalisatrice Kim So-young, qui n'a raté aucune des dix dernières éditions du BIFF.

"La connexion avec les spectateurs ne se fait pas comme elle a lieu dans un cinéma, notamment au moment où les lumières se rallument", raconte-t-elle en détaillant "ce sentiment si particulier qui vient de la conscience d'être en présence de gens qui viennent juste de voir votre film."

Hommage à Hong Kong

Le BIFF propose cependant 70 premières mondiales, et notamment, en ouverture, le très attendu Septet: The Story of Hong Kong, un film à sketches dans lequel le Hongkongais Johnnie To a demandé à six autres réalisateurs de se pencher sur leurs souvenirs d'enfance et de présenter une vision de leur ville, à l'industrie cinématographique naguère florissante.

Poignante, l'anthologie rend hommage aux décennies fastes du cinéma hongkongais et tombe à point nommé, au moment où les libertés locales sont remises en cause par la reprise en main musclée de Pékin.

Le film faisait partie de la sélection officielle de Cannes.

"En se penchant sur le passé de ces cinéastes, on se projette sur le futur incertain de Hong Kong", explique le comité de sélection de Cannes sur son site internet. "C'était l'année ou jamais pour montrer ce film à sketches".