Le Festival du film d’Ostende reporte également la cérémonie des Ensors

Le Festival du film d’Ostende a décidé vendredi de postposer également la remise des prix Ensor et De Jamies. Mercredi, les organisateurs avaient déjà décidé de reporter le festival jusqu’à la réouverture des cinémas. Les personnes ayant acheté un ticket seront remboursées.

Bien que l’entièreté de la programmation avait été reportée mercredi, il était toujours question de poursuivre les cérémonies de remise des prix Ensor et De Jamies en ligne. L’organisation a finalement décidé d’abandonner cette idée. "Nous avons choisi de déplacer le festival – et non de proposer une alternative en ligne – parce que nous trouvons important que le Festival du film d’Ostende soit et reste un lieu de rencontres", a expliqué le directeur artistique Peter Craeymeersch. "Le cinéma crée des liens, et c’est ce sur quoi nous voulons nous concentrer, surtout maintenant. La nouvelle est dure à accepter, mais le soutien du secteur et de notre public nous rend forts".

La majorité de la programmation ainsi que les remises de prix seront donc déplacées à une nouvelle date. "Nous espérons que la réouverture du secteur culturel se fera le plus rapidement possible et que le Festival du film d’Ostende pourra avoir lieu au début du mois de mars", a conclu l’organisation.