Le Festival du Film d’Education de Bruxelles revient pour une 3e édition

Le festival mêle le médium cinématographique à l’éducation permanente. Il amène à la réflexion et la remise en cause de la société dans laquelle on vit. Le rassemblement se donne pour mission, pour la 3e année consécutive, d’éduquer pour mieux comprendre. Des projections auront évidemment lieu mais aussi des rencontres et des débats autour des problématiques soulevées.

Les sujets sont aussi variés que la persécution de communautés, la précarité familiale, l’alphabétisation, les luttes paysannes, les différentes formes de révolution, le chômage ou encore la domination masculine… autant de thèmes qui peuvent être introduits aux enfants pour les informer de ce qu’il se passe autour d’eux.

Au programme des films forts comme The Florida Project, La Loi du Marché, Le Petit Prince, Tous au Larzac ou encore Les Survivants. Un grand nombre de réalisateurs viendront par la suite débattre avec le public des questionnements véhiculés par leurs oeuvres.

Le Festival du Film d’Education de Bruxelles est organisé par les CEMÉA, le mouvement d’éducation nouvelle laïque, progressiste et humaniste qui existent depuis 1947 en Belgique. Ceux-ci oeuvre pour la recherche pédagogique dans le but de transformation sociale et progrès.