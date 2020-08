Le festival du film d'Angoulême se tiendra avec masque et sur réservation

Le festival d'Angoulême, premier événement d'importance du monde du cinéma à se tenir en France depuis le début de la crise sanitaire, se déroulera sur réservation, avec port du masque et sans grandes festivités.

Le festival du film francophone se tiendra du 28 août au 2 septembre, juste avant celui de Deauville consacré au cinéma américain, dans des conditions très particulières à cause du Covid-19.

plus d'infos sur le site officiel du Festival

"Les modalités d'entrée dans les salles de spectacle ont été complètement revues par rapport à l'habitude : on est sur une logique de réservation préalable obligatoire qui garantit qu'il n'y ait plus de files d'attente cette année", a expliqué la préfète lors d'une conférence de presse en présence de Dominique Besnehard, son délégué général.

"Nous avons pris la décision d'obligation de port du masque à la fois sur la voie publique (...) mais aussi dans les salles de cinéma", en plus des règles sanitaires s'appliquant dans les salles de cinéma en général, c'est-à-dire un siège vacant entre les spectateurs, des flux de circulation...

"Le festival sera cette année dénué de grands événements festifs (...), pas de fête, pas d'after, quelques repas avec une affluence bien moindre qu'à l'habitude", a encore précisé Marie Lajus.

"On est vraiment sur une sécurisation la plus forte possible", a-t-elle fait valoir.

Le jury sera présidé par le duo d'acteurs et réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern, et devra départager les dix films en sélection officielle.