Le Festival de Deauville s’ouvre ce soir, avec le retour des Américains, et le dernier film de Claude Lelouch

Johnny Depp , 58 ans, est attendu dimanche dans la station balnéaire normande. L’acteur présentera hors compétition "City of lies". Il y joue un policier à la retraite forcée. Le film, qui repose sur un duo avec Forest Whitaker, est sorti directement en DVD.

Le 47e festival du cinéma américain de Deauville, qui s’ouvre ce vendredi soir, devrait être marqué par un retour des Américains, une compétition avec des personnages en quête d’identité, et des films inédits français comme le dernier Claude Lelouch.

Oliver Stone de son côté viendra défendre samedi, hors compétition, son "JFK L’Enquête" qui n’a pour l’heure pas trouvé de distributeur, malgré sa présentation à Cannes.

Dylan Penn évoquera en parallèle "Flag Day" le film de son père Sean Penn dans lequel elle joue.

Côté compétition, le jury principal sera présidé par Charlotte Gainsbourg et le jury révélation par Clémence Poésy ("En Thérapie"). Les prix seront décernés le 11 septembre.

Parmi les plus remarqués par la critique figure "Pig" de Michael Sarnoski, avec Nicolas Cage, un film "d’une beauté et d’une profondeur énormes", selon le Washington Post. Ce thriller raconte l’histoire d’un ancien chef cuisinier star, reclus dans les bois et à la recherche de son cochon qui a été kidnappé.