Le Festival de Cannes met en place un pass "3 jours à Cannes" pour les 18-28 ans

Pour la première fois de son histoire, le Festival international autorise l'accès des projections aux non-professionnels âgés de 18 à 28 ans grâce à un pass "3 jours à Cannes", du 17 au 19 mai.

C'est une première pour cette compétition internationale. Le Festival de Cannes offrira pour la première fois de son histoire un pass "3 jours à Cannes" réservé aux non-professionnels qui permettra de découvrir entièrement la compétition du 17 au 19 mai. Pour recevoir ces précieux sésames, les cinéphiles devront avoir entre 18 et 28 ans et décrire leur passion du 7e art via un formulaire sur le site officiel. Les élus pourront retirer leur accréditation dès le mercredi 16 mai.

Compétition, hors compétition, séances spéciale, Un Certain Regard, Cannes Classics ou encore le cinéma de la place... Les chanceux pourront investir les trois derniers jours de cette 71e édition du Festival. Une volonté de la part de l'organisation de marquer "cette envie de partage et de transmission avec les plus jeunes", d'après le communiqué officiel.

Une nouveauté qui n'est pas la seule pour cette édition 2018 puisque pour la première fois également la compétition commencera un mardi, le 8 mai, pour s'achever un samedi, le 19 mai. Edouard Baer sera le maître de cérémonie pour la troisième fois et Cate Blanchett, la présidente du jury.