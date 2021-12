Le documentaire "Kind Hearts", réalisé par deux Belges, est sélectionné pour la Berlinale

"Kind Hearts" , le nouveau documentaire des cinéastes belges Olivia Rochette et Gerard-Jan Claes , vient d’être sélectionné pour la Berlinale, le festival du film international de Berlin, a annoncé mercredi le Fonds audiovisuel flamand (VAF). Le film, qui suit le parcours d’un jeune couple bruxellois qui débute ses études à l’université, y sera présenté en première mondiale dans le cadre du programme "Génération sur et pour les jeunes".

Photo d'illustration du documentaire "Kind Hearts" de Gerard-Jan Claes et Olivia Rochette , 2022. © Berlinale - Berlin International Film Festival

"Leurs réflexions sur l’avenir, leurs doutes sur les relations et leurs attentes vis-à-vis de la vie d’adulte constituent la base de leurs conversations avec leurs amis et entre eux", note le Fonds audiovisuel flamand. "Le film montre avec intégrité combien le premier amour peut être formateur mais aussi incertain."

Olivia Rochette et Gerard-Jan Claes ont réalisé, depuis 2010, plusieurs documentaires ensemble, dont "Mitten" (2019) sur le travail de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker et de sa compagnie Rosas, et "Grands Travaux" (2016) sur les élèves d’une école professionnelle néerlandophone à Bruxelles.