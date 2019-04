Le documentaire de Scorsese consacré à Dylan sur Netflix en juin

Chanteur engagé, poète, prix Nobel de littérature…qui est Bob Dylan ? - Brut. - 25/05/2018 Sa voix est celle d'une génération rebelle. Robert Allen Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, a eu 77 ans le 24 mai. Retour sur la vie de ce chanteur engagé, poète et prix Nobel de littérature. Avec cinquante ans de carrière et autant d'albums à son actif, Bob Dylan est l’un des artistes américains ayant le plus influencé la musique des années 1970, mais également les générations suivantes. Bob Dylan naît le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota, sous le nom de Robert Allen Zimmerman. Il grandit dans une famille juive qui a fui les pogroms d’Europe de l’Est, pour s’installer aux États-Unis. À 14 ans, Dylan achète sa première guitare et se passionne pour Elvis Presley. Cinq ans plus tard, il quitte l’université de Minneapolis où il faisait des études littéraire, pour s’installer à New York, dans le quartier des artistes de Greenwich Village. Il se choisit alors le pseudonyme de Bob Dylan.