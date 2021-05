Le Da Vinci Code, 15 ans après, ange ou démon ?

Il a raison Sir Leigh Teabing ( Ian McKellen ). Robert Langdon ( Tom Hanks ) et lui sont entrés dans l’Histoire. Enfin disons surtout Robert (oui car avec ce film la cote de popularité de Tom a augmenté à une vitesse vv'). Mais reprenons tout depuis le début. Nous étions le 17 mai 2006. Ce jour-là, il faisait beau certes mais sur la Croisette, à Cannes donc, en plein festival, il commençait à souffler un vent non pas de panique mais d’excitation. Il n’était pas 8 heures et tous les journalistes accrédités s’impatientaient dans la longue file devant le Palais des Festivals. Nous allions enfin découvrir LE film de cette quinzaine, le fameux "Da Vinci Code" inspiré du roman éponyme écrit par l’auteur américain Dan Brown . Roman tout aussi sulfureux que ludique, ayant pour thème central la descendance de Jésus. Bon, sautons les 149 minutes de cette séance matinale pour en venir au verdict qu’à l’époque nous avions tous résumé par un "tout ça pour ça" direct et concis.

Soyons honnêtes, avec la version cinématographique du "Da Vinci Code" il n’y a pas de quoi resserrer d’un cran le cilice de Salis (l’un des méchants de l’histoire incarné par Paul Bettany ). Les différences entre le livre et le film sont peu nombreuses. Tout commence par la mort de Jacques Saunière ( Jean-Pierre Marielle ), le conservateur du Louvre. La position de son corps sans vie rappelle celle de l’Homme de Vitruve, le célèbre dessin de Léonard de Vinci . Le professeur américain Robert Langdon, the spécialiste des symboles, est appelé sur place pour élucider ce crime et les mystères qui l’entourent. Oui mais voilà, les premières preuves rassemblées par la police française font de Langdon le coupable idéal. Aidé par Sophie Neveu ( Audrey Tautou ), la nièce du conservateur, Langdon fuit et à deux ils partent à la recherche… du Saint-Graal et de sa vérité !

La réalisation de Ron Howard est efficace. Sorte de gigantesque chasse au trésor, menée entre la France, l’Angleterre et l’Ecosse, on suit les aventures de Langdon et Neveu avec un certain plaisir, celui d’un céphaloclastophile ! Mais oui, vous le savez, ce sont ces personnes qui aiment faire et défaire les casse-tête. Bref, plus les mystères accumulés sont résolus, plus les indices s’empilent pour nous aider à répondre à cette question : Jésus et Marie-Madeleine ont un enfant, comment s’appelle-t-il/elle ? Je vous le disais, c’est ludique et ça permet d’apprendre l’Histoire (de l’Art surtout, vu les analyses des tableaux du maître De Vinci). Là où le cilice de Silas est réellement resserré d’un cran sur la cuisse de fervents croyants, c’est avec le fond de ce récit. Que ce soit après les 40 millions d’exemplaires du livre de Dan Brown vendus dans le monde (et traduit dans plus de 40 langues), que ce soit après les 750 millions de dollars du Box-Office réalisés par le film, ce "Da Vinci Code" s’est attiré la haine de nombreux Chrétiens. Voilà un livre et un film qu’ils ont jugé irrespectueux et contraire à leurs croyances.

Un exemple parmi d’autres : Jean-Michel di Falco, évêque de Gap (au début des années 2000) et président du Comité permanent de l’épiscopat pour l’information et la communication, avait estimé que "le roman policier sert de prétexte à un dévoilement de fausses preuves, toutes à charge contre l’Église". Et en parlant d’église, tant en Europe que partout sur la planète, certaines d’entre elles avaient même demandé à l’époque le boycott du film en salles, tant chez nous, qu’en Corée du Sud, voire en Chine… et même au Liban.