"Le Croque-mitaine" de Stephen King sera adapté au cinéma

L'univers de Stephen King n'en fini pas d'attirer les cinéastes. Après le dernier succès de "Ça" d'Andrès Muschietti, un autre roman du maître de l'horreur va être adapté au cinéma. Publié dans le recueil de nouvelles "Danse macabre" en 1978, "Le Croque-mitaine" raconte l'histoire de Lester Billings, un père de famille pris de remords après la mort de ses enfants. Il se considère responsable des drames et attribue leur mort au croque-mitaine. L'homme décide alors d'aller consulter un psychiatre en la personne du docteur Harper. Des séances qui l'aideront à faire la lumière sur ce terrifiant croque-mitaine.

Derrière ce projet, on retrouvera les scénaristes du dernier succès "Sans un bruit", réalisé par John Krasinski. Scott Beck et Bryan Woods signeront le scénario et seront également producteurs exécutifs aux côtés de Madhouse Entertainment. Pour le moment, aucun réalisateur n'a été associé au projet.

Les oeuvres de Stephen King ont décidément la cote à Hollywood. La suite des aventures de "Ça" verra le jour le 6 septembre 2019 alors que le tournage avec James McAvoy et Jessica Chastain doit commencer le mois prochain. Le premier opus avait récolté plus de 700 millions de dollars dans le monde en 2017.

Un autre succès culte de l'auteur américain est également en développement. La suite de "Shining" publié en 2013, "Docteur Sleep", aura le droit également à une adaptation, avec Ewan McGregor dans le rôle principal. Mike Flanagan ("Ouija : les origines") sera en charge de la réalisation de ce long-métrage prévu pour une sortie au cinéma le 24 janvier 2020. Ce dernier avait déjà adapté une oeuvre de Stephen King pour Netflix en 2017, "Jessie".