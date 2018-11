Le créateur de la série "This is us" revient au cinéma avec "Seule la vie..."

Le créateur de la série à succès "This is us", Dan Fogelman, nous revient au cinéma avec le drame romantique "Seule la vie..." qui sort ce mercredi dans les salles.

Scénariste et réalisateur américain, Dan Fogelman démarre sa carrière en écrivant de nombreux scénarios, pour des films d’animation (Raiponce, Cars…) et pour la comédie " Crazy Stupid Love ", avant de réaliser son premier long-métrage " Danny Collins " avec Al Pacino.

Il crée ensuite plusieurs séries télévisées dont " This is us ", immense succès critique et public, qui en est déjà à sa troisième saison aux Etats-Unis sur la chaîne NBC.

Il nous revient au cinéma avec " Seule la vie... ". On y retrouve l’actrice américaine Olivia Wilde qui, depuis son rôle de Numéro 13 dans la série Dr House, connaît une ascension fulgurante. A ses côtés Oscar Isaac, Poe Dameron dans " Star Wars : Les derniers Jedi ", mais également Antonio Banderas, Mandy Patinkin et Annette Bening.

"Seule la vie..." sort ce mercredi 7 novembre dans les salles.