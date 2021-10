Le climat, l’agriculture et l’alimentation au cœur du festival Alimenterre

Pour sa 13e édition, qui aura lieu du 9 au 16 octobre à Bruxelles et en Wallonie, le festival Alimenterre proposera des projections de documentaires, des débats et diverses animations autour de l’agriculture et du changement climatique.





Comment consommer autrement ? Comment produire différemment, sans nuire à l’avenir de la planète ? Ces questions sont au centre du festival Alimenterre depuis sa création. Lancé en 2008, le festival entend sensibiliser les citoyens "aux enjeux de l’agriculture paysanne et leur fait connaître les pistes d’actions vers des systèmes agricoles et alimentaires plus justes et plus durables".

C’est principalement par le biais du documentaire que le festival entreprend cette démarche. Cette année, ce sont 13 documentaires qui ont été sélectionnés — tous porteurs de ces enjeux, mais dédiés à des thématiques différentes. Il y sera notamment question de transition agroécologique, d’exploitation des ressources naturelles, d’écologie décoloniale et de bien d’autres sujets qui animent des pays comme le Brésil, la France ou le Burkina Faso. C’est dans ce dernier pays qu’a été tourné le film d’ouverture du festival, "Le Périmètre de Kamsé", qui évoque le combat mené par des femmes pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le désert. Un film représentatif de cette 13e édition, puisque les documentaires tournés au Sud de la planète constituent la majorité de la programmation. L’autre axe de cette édition est l’engagement dans la lutte contre les inégalités de genre et le rôle essentiel des femmes dans l’agriculture.



Les projections auront lieu au Kinograph à Ixelles, mais aussi dans plusieurs cinémas de Wallonie (Arlon, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Ottignies-LLN). Les films sont suivis de débats ou d’échanges avec la présence d’experts du monde agricole, de cinéastes et de leaders paysans du Sud. D’autres projections hors compétition auront également lieu : 2 films familiaux, des courts-métrages et un ciné-concert. À cela viendront s’ajouter des animations, des ateliers, des concerts et des rencontres qui se dérouleront pendant toute la durée de ce festival convaincu par la force de la parole et des voix.

Le programme complet est disponible en ligne.