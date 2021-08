Le classique de Tim Burton, Beetlejuice, à visionner durant une soirée drive-in inédite à Tubize

Un grand parking, des dizaines de voitures, un écran géant et des spectateurs installés confortablement dans leurs véhicules… L’image est bien connue, c’est le concept du drive-in ! Florissant un peu partout en Wallonie cet été, ces projections en plein air permettent de profiter d’une soirée cinéma inédite sans risquer de subir une météo maussade. Ils permettent également de respecter les mesures sanitaires et d’éviter les attroupements. Ce vendredi 13 août, c’est au tour du Centre culturel de Tubize de présenter son film, dans le cadre des animations de l’été et du plan de relance culturel de la ville. Sélectionné pour l’occasion, le film projeté est Beetlejuice.

Film culte du réalisateur Tim Burton, Beetlejuice (1988) mêle humour, fantastique et épouvante… Un choix cinématographique tout à fait adapté pour un vendredi 13 ! Le scénario est centré sur l’histoire d’Adam et Barbara Maitland, un couple qui coule des jours paisibles avant de mourir suite à un accident. Devenus fantômes, ils reviennent calmement hanter leur maison. Celle-ci se trouve être réinvestie par une riche famille new-yorkaise qui décide d’y lancer des travaux, la transformant complètement et effaçant ainsi les souvenirs d’Adam et Barbara. Scandalisés, ils décident alors de déloger les occupants des lieux, à coups de manigances de fantômes et de sortilèges…