A l’occasion de la sortie d’Un Couteau dans le Coeur de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis dans le rôle d’une productrice porno, l’équipe de “Blow up”, le magazine d’Arte a eu l’idée de ce numéro évoquant le regard du cinéma classique sur la pornographie.

L’équipe du magazine a également demandé aux internautes et spectateurs de participer à la réalisation de ce reportage, ceux-ci pouvaient proposer des exemples de documentaires, séries et films qui évoquent l’industrie pornographique. Ce ne sont évidemment pas des films pornographiques qui sont énumérés dans “Blow up” mais bien des longs métrages qui prennent pour décor le tournage, le visionnage et la production de ce genre bien particulier.

Le cinéma pornographique est une véritable industrie qui avant de migrer en masse sur le web, était projeté dans des salles obscures dans une ambiance bien particulière. La pornographie est aussi un témoin de l’évolution de la société, un outil sociologique marquant et les cinéastes l’ont bien compris puisque de grands noms se sont attelé à peindre le genre : Pedro Almodóvar, Alain Resnais, Bertrand Bonello ou encore Brian de Palma. Marqueur d'une époque, les films présentés dans ce classement sont aussi des oeuvres à part.

Retrouvez le magazine Blow up - Le cinéma porno vu par le cinéma classique de Luc Lagier pour Arte sur le site web de la chaîne.