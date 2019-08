Le Cinéma Nova fait sa révolution

Aux armes citoyens ! Le cinéma bruxellois Nova, bien connu pour sa programmation en marge, propose à partir du 7 septembre un cycle qui lui correspond bien : "Ré/Créations Révolutions", qui revisite les révolutions qui ont eu lieu par le passé, par le biais du cinéma.



On pourra notamment y voir deux films de propagande soviétique : "Soy Cuba", qui met en scène la révolution cubaine à travers d'extraordinaires images, mais aussi "Octobre" d'Eisenstein, grande fresque sur la révolution de 1917. Ce film muet aura droit à un accompagnement musical peu commun, puisque c'est un groupe anarcho-punk qui viendra faire trembler les murs du cinéma alors que les images de ce long-métrage de 1928 défilent.



Internationale, la programmation nous fait traverser les insurrections qui ont embrasé les quatre coins de la planète, de l'Algérie aux États-Unis, en passant par la France. Les plus courageux pourront se plonger dans "La Commune (Paris 1871)", le vrai-faux documentaire de Peter Watkins d'une durée de plus de 5 heures.



Le cycle verra également la sortie du documentaire "L’Époque" de Matthieu Bareyre, qui interroge, durant les nuits parisiennes les aspirations des jeunes révoltés autour de la place de la République.



La programmation complète : https://www.nova-cinema.org/prog/2019/174-re-creations-revolutions/re-creations-revolutions/