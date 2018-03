Le cinéma montois Plaza Art sera rénové sur fonds publics

Les travaux de rénovation du cinéma "art et essai" Plaza Art seront effectués sur fonds publics. La Ville de Mons a reçu jeudi matin le feu vert de la ministre wallonne des Pouvoirs Locaux Locaux pour qu'elle puisse activer son droit de tirage auprès de l'intercommunale IDEA, un droit réservé aux communes suite à la vente du secteur câblé de l'intercommunale.

Mardi, il avait été indiqué que le budget nécessaire à la rénovation et à la sécurisation du dernier cinéma du centre-ville de Mons s'élevait à un montant de 4,5 millions d'euros. Deux scénarios avaient été envisagés: le financement public via le droit de tirage ou un partenariat public-privé. C'est donc la première solution qui sera appliquée.

"Après l'accord du conseil communal et un appel public pour désigner l'entreprise qui fera les travaux, la rénovation du Plaza Art pourrait commencer après les vacances d'été 2018", a indiqué la Ville de Mons dans un communiqué. Un permis unique a été accordé en août 2017.

Un rapport négatif des pompiers avait contraint le bourgmestre de Mons à imposer, le 14 mars dernier, la fermeture du lieu culturel montois. Les habitués du cinéma avaient, de leur côté, interpellé mardi soir le conseil communal de Mons sur l'avenir de leur cinéma.

Le Plaza Art restera donc fermé, mais temporairement seulement, le temps des travaux de rénovation et de sécurisation, qui devraient durer un an. Le lieu culturel montois se décline actuellement sur quelque 5.000 m2 et en six salles, dont trois étaient encore exploitées.

Quelque 60.000 personnes, dont un tiers de public scolaire, fréquentent le cinéma à l'année. Des solutions sont cherchées pour poursuivre la mission pédagogique et la programmation, "art et essai" de ce cinéma pendant les travaux. La piste de l'Auditorium Abel Dubois à Mons, qui devrait, le cas échéant, être mis aux normes techniques pour accueillir des projections numériques, a été évoquée mardi par Elio Di Rupo.