Le cinéma L’Écran à Ath, une institution de proximité au contenu qualitatif et varié

Repris il y a une dizaine d’années par l’institution la, le cinéma L’Écran est un espace culturel de proximité, à la programmation riche et variée. L’offre s’adresse en effet à un large public (des enfants aux adultes), constituée de productions différentes : dessins animés, comédies, drames, films d’art, documentaires… L’Écran se montre également sensible aux, étant en contact avec le milieu associatif et proposant notamment des soirées thématiques sur des réflexions sociales.