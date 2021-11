Le cinéma belge mis à l'honneur lors de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage

Organisée depuis une semaine dans la capitale tunisienne, la 32e session des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) se terminera samedi soir lors d’une cérémonie de clôture à la Cité de la culture de Tunis. Cette édition aura notamment été marquée par la nouvelle section des "Visions belges" avec ses 20 projections de films noirs-jaunes-rouges hors compétition dans les salles tunisoises et d’autres activités dédiées au septième art du Plat pays.

Installé en Belgique depuis une dizaine d’années, le post-producteur tunisien Sahbi Kraiem décrit le cinéma belge comme "indéfinissable de par sa richesse linguistique et culturelle". Selon le jeune professionnel, "la diversité linguistique du pays a ouvert la voie à des cinémas différents, mais qui se rejoignent, avec un cinéma francophone qui pourrait inspirer le cinéma tunisien par sa volonté d’exigence et d’ouverture, et un cinéma flamand davantage influencé par le cinéma anglophone".