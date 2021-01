Le cascadeur français Rémy Julienne est décédé à 90 ans - © SKRULAFF - AFP

Sur le tournage de Taxi 2, en 1999, un accident mortel lui vaut six mois de prison avec sursis. Cet événement le marquera profondément, et sa carrière sera moins florissante. Dans les années 2000, on lui doit surtout les cascades de Da Vinci Code. Il continuera cependant à coordonner des cascades, notamment pour les parcs d’attractions Disney, où il monte des grands spectacles d’action, mêlant automobiles et explosions.

Rémy Julienne aura également été cascadeur et responsable des cascades pour des centaines de séries télévisées, publicités ou spectacles.