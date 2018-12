"Le Caravage" : portrait intime équestre

Le magnifique documentaire d’Alain Cavalier est un tableau silencieux de la relation entre Bartabas et son cheval Le Caravage.

Le réalisateur de Pater et Paradis montre encore une fois l’étendue de son talent et sa vision expérimentale. “Le Caravage” est un bijou documentaire qui se déguste en prenant son temps, puisqu’il montre le quotidien du célèbre étalon. Sans voix off et avec pour seuls bruits ceux de l’écurie, la relation entre Bartabas, le dresseur et créateur du théâtre Zingaro et son cheval Le Caravage se dessine en suspens. Le Caravage est une force de la nature, tout en musculature, qui dévoue sa vie à son maître Bartabas et duquel tout le monde prend le plus grand soin. Tous les jours, le dresseur monte en selle et travaille avec son ami équidé le spectacle à venir. La monture et le cavalier se font une confiance presque aveugle et les séances se font bien souvent dans un silence apaisant aux seuls souffles du cheval.

Alain Cavalier si il a un nom prédestiné, ne se laisse pas aller à la facilité. Il raconte en images et en sons la relation intense qu’il existe entre l’homme et l’animal. A pied ou en selle, au spectacle ou à l’écurie, l’amitié est palpable et le respect est mutuel. Le film “Le Caravage” est sorti en salles en 2015, il est disponible sur la chaîne YouTube d’Arte jusqu’au 5 janvier 2019.