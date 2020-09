Le Brussels International Film Festival s'ouvrira jeudi avec Costa Gavras en invité d'honneur

Le Brussels International Film Festival (Briff) s'ouvrira jeudi à Bruxelles. L'événement, qui avait dû être reporté en raison de la crise sanitaire, pourra compter sur la présence de pointures comme le cinéaste franco-grec Costa-Gavras ou le réalisateur belge Lucas Belvaux mais aussi de talents émergents, belges ou internationaux.

Initialement prévue fin juin-début juillet, cette 3e édition du Briff aura pour invité d'honneur Costa-Gavras. Pour l'occasion, le festival proposera une rétrospective en six films "qui illustrent l'éclectisme d'un parcours et d'une carrière exceptionnels", soulignent les organisateurs. Seront ainsi projetés "Z" (1969), "Missing" (1982), "Betrayed (La Main droite du diable)" (1988), "Amen" (2002), "Le couperet" (2005) et "Adults in the room" (2019).

Costa-Gavras évoquera également son travail au cours d'une Master Class à l'issue de la projection de "Betrayed", le samedi 5 septembre. L'événement est gratuit mais accessible uniquement sur inscription.

Lucas Belvaux ouvrira quant à lui le festival avec son dernier film "Des hommes" sur la douloureuse mémoire d'anciens combattants d'Algérie. Le long-métrage, qui a reçu le Label Cannes 2020, sera projeté en présence des comédiens Yoann Zimmer et Jean-Pierre Darroussin.