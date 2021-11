Le Brussels Art Film Festival récompense deux longs-métrages

Le jury international du Brussels Art Film Festival a remis dimanche, jour de clôture du festival, le Prix du Film sur l’art à deux longs-métrages, indique lundi l’organisation de l’événement. "In A Silent Way" de Gwenaël Brëes et "Juste un mouvement" de Vincent Meessen sont arrivés ex-aequo.

Un montant de 2.000 euros a été remis aux vainqueurs. "In A Silent Way" part sur les traces du chanteur britannique Mark Hollis, membre défunt du groupe Talk Talk. "Juste un mouvement" revisite, lui, l’héritage colonial occidental, en le mettant "en relation avec l’histoire des mouvements d’avant-garde et d’indépendance du 20e siècle, mais aussi de la stratégie chinoise actuelle menée en Afrique".