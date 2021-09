Le Brussels Art Film Festival annonce sa 20e édition

Du 10 au 14 novembre, les documentaires sur la création artistique seront mis à l'honneur dans plusieurs cinémas bruxellois.



La crise sanitaire avait obligé le Brussels Art Film Festival (BAFF pour les intimes) à annuler sa 20e édition en novembre 2020. Qu'à cela ne tienne, elle aura lieu en novembre 2021 ! Le festival, qui célèbre toute la richesse du documentaire sur la création artistique, s'installera à cette occasion dans quatre cinémas bruxellois : Bozar, Cinematek, Palace et ISELP.



Afin de ne pas mettre de côté les films sélectionnés l'année dernière, un bon nombre d'entre eux font partie de la programmation de l'édition 2021. Y seront évoquées des disciplines artistiques diverses : peinture, musique, danse, sculpture, performance, architecture, photographie, littérature, théâtre, mode, etc. Comme à son habitude, le festival mettra l'accent sur le cinéma noir-jaune-rouge avec 16 films belges, qui seront en compétition pour remporter trois prix. On pourra notamment y découvrir “In a Silent Way”, dans lequel le réalisateur Gwenaël Breës se met en quête du chanteur énigmatique de Talk Talk, Mark Hollis, ou “Juste un mouvement”, un ambitieux portrait du militant marxiste Omar Blondin Diop.



En parallèle, le BAFF proposera son Panorama, une sélection de documentaires internationaux. Le festival s'ouvrira avec le troublant “The Painter and the Thief”, qui a déjà reçu plusieurs récompenses prestigieuses, et se poursuivra avec une alléchante sélection de films. On peut notamment citer le galvanisant documentaire de Rubika Shah, “White Riot”, qui parle de rock et de lutte anti-raciste, ou “Histoire d'un regard”, qui suit les pas du photographe et reporter de guerre Gilles Caron jusqu'à sa mystérieuse disparition.



La réalisatrice du film, Mariana Otero, sera présente lors de la soirée de clôture, le 14 novembre, au côté du plasticien Sammy Baloji et de la programmatrice Alyssa Saro : ce sont eux qui décerneront les prix du festival. À cette même soirée, un documentaire consacré au chorégraphe belge Jérôme Bel sera projeté.