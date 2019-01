Le biopic sur J. R. R. Tolkien a une date de sortie

Le film biographique sur l'écrivain J. R. R. Tolkien, qui a écrit "le Hobbit" et "le Seigneur des Anneaux", sortira le 10 mai prochain aux Etats-Unis, ont annoncé Fox Searchlight et Chernin Entertainmen.

Intitulé "Tolkien", le long-métrage sera réalisé par le cinéaste finlandais Dome Karukoski ("Very Cold Trip") et mettra en scène Nicholas Hoult et Lily Collins. L'acteur interprétera l'écrivain dans ses jeunes années avant qu'il ne devienne célèbre. Collins incarnera Edith Bratt, le grand amour de Tolkien qui deviendra sa femme par la suite. Elle est à l'origine de la création du personnage d'Arwen, la princesse elfe, dans la saga du "Seigneur des Anneaux".

Ce biopic, écrit par David Gleeson et Stephen Beresford, explorera la vie de l'auteur britannique alors qu'il trouve l'inspiration artistique parmi ses rencontres amicales et amoureuses.

Les spectateurs américains pourront le découvrir le 10 mai prochain. Il n'y a pas encore de date de prévue pour une sortie en salles en Belgique.

La série "Le Seigneur des Anneaux" verra prochainement le jour sur Amazon Prime Video.