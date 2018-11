Le BAFF récompense le documentaire "Au temps où les Arabes dansaient"

Le Brussels Art Film Festival (BAFF) a récompensé dimanche à Bozar les documentaires "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib et "Faire-part" d'Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi et Rob Jacobs.

Le festival, qui se tenait du 15 au 18 novembre, vise à "faire le tour de la production artistique et cinématographique en Belgique en présentant des films sur l'art". Depuis 2011, il comporte une compétition avec deux prix à la clé : le Prix du film sur l'art (pour les cinéastes confirmés) et le Prix découverte (pour les cinéastes de moins de 30 ans).

Le jury était composé cette année de Laurence Jenard, directrice du magazine Médor, Hans Op de Beeck, plasticien belge, et Stan Neumann, réalisateur français. Dimanche soir, le trio a attribué le Prix du film sur l'art au documentaire "Au temps où les Arabes dansaient", dans lequel Jawad Rhalib met en lumière la culture et les artistes arabes face à l'islamisme. Le Prix découverte a lui été décerné à "Faire-part", documentaire sur les jeunes artistes de Kinshasa pour lequel les cinéastes belges Anne Reijniers et Rob Jacobs se sont associés aux cinéastes congolais Paul Shemisi et Nizar Saleh.

Enfin, le Prix du "Young Jury", remis pour la première fois cette année par quatre étudiants, a distingué "Mitra" de Jorge León, film inspiré par la psychanalyste iranienne Mitra Kadivar.