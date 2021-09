Le b.a.-ba d’ABBA en BO

Après un peu moins de 40 ans d’absence, ABBA sort un nouvel album. Mais au Cinéma, le groupe suédois a toujours été présent. Et pas seulement à travers "Mamma Mia 1 et 2" ! Voici donc une petite BO (soit une bande originale de plusieurs films) non exhaustive…

Mamma mia, here I go again…

"Mamma mia, les revoilà à nouveau…" Voilà certainement le refrain qui vous est revenu en tête quand vous avez entendu "I still have faith in you", la nouvelle chanson d’ABBA, et que vous avez appris que le groupe s’était reformé après 37 ans d’absence pour sortir un nouvel album et proposer une nouvelle tournée… en hologrammes. En attendant, j’en suis certain, vous n’avez pas attendu ces longues années pour vous remettre à écouter les tubes made in Sweden du plus célèbre des quatuors. Si leurs meilleurs titres tournent en boucle sur votre petit pick-up voire dans votre lecteur CD, vous devez savoir qu’au Cinéma, ABBA a été joué à de multiples reprises.

Alors bien sûr, il y a eu ce carton au Box-Office en 2008, le film "Mamma Mia !" de la réalisatrice Phyllida Lloyd. Un carton résumé en quelques chiffres et nombres. Ce film a coûté 50 millions de dollars et il en a rapporté 13 fois plus soit 650 millions. Son principe est assez simple vu que "Mamma Mia !" est l’adaptation d’une comédie musicale (montée en 1999 à Londres et jouée pendant plus de 15 ans partout dans le monde) dont l’histoire a été imaginée à partir des paroles des chansons du groupe. Pour qualifier ce genre de création, on parle de comédie musicale juke-box ! Dans ce film, on voit, entre autres, Meryl Streep interpréter avec bonheur les hits de Frida, Agnetha, Benny et Björn, alors que Pierce Brosnan, lui, il les massacre !

Le succès de ce film juke-box a logiquement (et tardivement) amené la sortie d’un deuxième en 2018. "Mamma Mia ! Here we go again" a été produit selon le même principe, avec la même recette. Ou presque car cette suite est en réalité un préquel vu qu’elle/il revient sur la jeunesse des héros du premier épisode. Là aussi, le succès était au rendez-vous même s’il a été moins important que pour le premier opus. Donc, vous me direz que vous êtes impatients de découvrir son troisième épisode ? Patience, la Covid a en effet chamboulé pas mal d’agendas. Mais Judy Craymer, la productrice de cette saga, avait déclaré à nos confrères anglais du Daily Mail en juin 2020, "un jour il y aura un autre film parce que c’était pensé comme une trilogie." Avant d’ajouter encore que ce troisième épisode sera agrémenté de nouvelles chansons composées par Benny et Björn pour leur nouvel album et leur tournée en hologrammes. Vu que pour l’album et la tournée tout semble OK, le film ne devrait plus tarder à se mettre en préproduction ! ?

Mais il n’y a pas que la saga "Mamma Mia !" pour écouter les chansons du groupe vainqueur du Concours Eurovision de la Chanson en 1974 avec "Waterloo". Le titre "Dancing Queen" se retrouve sur les bandes originales de films comme "Slash 3" (un film d’horreur et d’épouvante sorti en 2015), "Quand Chuck rencontre Larry" (une comédie avec Adam Sandler sortie en 2007) ou "Call girl" (un drame de 2012). Sans oublier "Garde rapprochée", une comédie d’action emmenée par Tommy Lee Jones en 2003 ou "Summer of Sam" le thriller de Spike Lee (1999). Et je ne vous parle même pas de la comédie romantique anglaise intitulée à juste titre… "Dancing Queen" avec Rik Mayall et Helena Bonham Carter en 1993.

Bon d’accord, chez ABBA, vous préférez davantage "Gimme gimme gimme" ? Je ne peux que vous conseiller de regarder le thriller "Fausses rumeurs" avec James Marsden et Lena Headey sorti en 2000. Dans "Johnny English" (2003) avec Rowan Atkinson et Natalie Imbruglia, on peut entendre "Does your mother know". Dans le film d’épouvante "Christine" du grand John Carpenter inspiré du roman éponyme de Stephen King, on entend "The name of the game". Et dans "Priscilla, folle du désert" (1994) avec Hugo Weaving, Guy Pearce et Terence Stamp, il y a du "Fernando" au programme.

Et du côté du Cinéma français ? Dans l’excellent "Prête-moi ta main" d’Éric Lartigau (2006) avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, il y a du "Gimme gimme gimme" (encore). Quant à Edouard Molinaro, il a glissé "Voulez-vous" dans sa comédie romantique "Une fille à aimer" (1984).

Et s’il ne fallait en retenir qu’un, de film, avec ABBA en BO, ce serait lequel ? Bien sur il y a "ABBA the movie" du réalisateur suédois Lasse Hallström ("Chocolat", "Amour & mensonges", "Ma vie de chien", tout ça c’est lui). Ce film n’est autre qu’un docufiction mélangeant de réelles images de concert du groupe avec l’histoire d’un journaliste maladroit qui tente malgré tout d’interviewer le groupe à travers une course-poursuite musicale en Australie. Dans ce film sorti en 1977, on peut entendre, en vrac et dans le désordre "When I kissed the teacher", "Money Money Money", "SOS" et "Thank you for the music".

Mais LE film qui a mieux mis en avant les compositions d’ABBA reste sans conteste le merveilleux "Muriel" de PJ Hogan avec Toni Colette (1994). Ladite Muriel est une jeune femme mal dans sa peau (c’est l’incroyable Toni Colette). Maladroite, peu sûr d’elle, entre sa famille de ploucs et son père tyrannique, on s’est moqué d’elle pendant toute sa scolarité. Son côté fleur bleue peut-être ? Il faut dire aussi qu’elle n’a qu’une obsession : se marier. Elle attend le prince charmant en écoutant en boucle ABBA. En vain. Mais Muriel c’est aussi une extraordinaire optimiste. Et si ce n’est pas le prince charmant qui doit venir à elle alors c’est elle qui ira à lui. Aussitôt dit aussitôt fait, la voilà partie à la rencontre du grand amour. Anti-comédie romantique par excellence, ce film tout aussi drôle que touchant combat les préjugés et tous ces vilains qui vous pourrissent vos rêves… au son de "Waterloo".