Le 5e festival du film d’Education a "Soif d’idéal", du 2 au 6 mars

Le Festival du Film d’Éducation "Soif d’idéal" se réinvente pour mieux se dérouler en ligne. Malgré la contrainte, il mise, comme chaque année, sur la proximité, la rencontre, l’envie de partager des débats citoyens ancrés dans la réalité.

Organisé par l’asbl CEMÉA, le festival ajoute cette petite particule "Soif d’idéal", à son nom et proposera une dizaine de films et de débats pour ouvrir les horizons et rassembler sur des questions de société. Plusieurs thématiques fortes sont au programme : l’égalité des genres, la santé mentale, l’école, le numérique, l’alphabétisation, le travail et le non-travail, la migration, la petite enfance, la lutte sociale…

Spectateurs et spectatrices peuvent participer aux tables rondes organisées après chaque projection, en compagnie des équipes des films ou des témoins de la thématique explorée.

Au menu de cette cinquième édition : 5 jours pour découvrir plus de 30 films, rencontrer leurs réalisateurs et réalisatrices, échanger, débattre, confronter et nourrir nos réflexions. Vous y verrez des films qui parlent d’école, de numérique libre, d’égalité des genres, de handicap et de santé mentale, des films qui racontent des parcours de vie.

Egalement au programme : une journée dédiée à l’insertion sociale et à la question du travail, des films pour enfants, des projections destinées aux ados, aux groupes scolaires, aux associations… Et bien entendu, des débats, des rencontres et des espaces de convivialité.

Le programme complet sur le site web des CEMÉA.