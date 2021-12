Le 37e Festival international du Film de Mons se déroulera du 11 au 19 mars 2022

Les organisateurs du festival montois ont annoncé mercredi dans un communiqué que la programmation 2022 proposera un volume de films large et diversifié dont un grand nombre d’inédits en Belgique, deux sections compétitives de longs-métrages, une compétition de courts-métrages belges, des débats avec des équipes de films, des séances et activités à destination du jeune public ainsi que des rencontres professionnelles.

Parmi les premiers films annoncés, on pointera "Mi Iubita Mon Amour" de et avec Noémie Merlant, "Juwaa" de Nganji Mutiri, "Le Chemin du Bonheur" de Nicolas Steil, "La Ruche" de Christophe Hermans, "Creation Stories" de Nick Moran, "Traversées" de Mahmoud Ben Mahmoud, "Nobody has to know" de et avec Bouli Lanners et "La Femme du Fossoyeur" de Khadar Ahmed.