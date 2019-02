Le 34e Festival International du Film de Mons sera lancé le 15 février

Pour sa 34e édition, le Festival International du Film d'Amour de Mons a changé de nom pour devenir le "Festival International du Film de Mons". L'événement, annulé en 2018, aura lieu du 15 au 22 février dans divers lieux culturels de Mons.

Après une année "blanche" en 2018, alors que l'organisation du "FIFA Mons", dans la tourmente à cause de problèmes internes, avait vu ses subsides gelés, le Festival du Film de Mons revient à l'avant de la scène. Le nom de l'événement a changé : on ne dira plus "Festival International du Film d'Amour", nom donné en 1984 par son créateur Elio Di Rupo, mais "Festival International du Film de Mons".

L'événement, qui voit cette année l'implication d'un partenaire privé, Imagix, est toutefois resté fidèle à son timing d'origine, restant organisé autour de la période de la Saint-Valentin pour ponctuer son articulation historique autour du thème de l'amour.

Au total, 71 films seront proposés en 110 séances. Le film du gala d'ouverture, au Théâtre Royal de Mons, le 15 février (19h30) sera "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse. Celui du gala de clôture, le 22 février (19h30), sera "Thunder Road" de Jim Cummings.