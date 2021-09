Le 11/9 au Cinéma

Les attentats du 11 septembre 2001 ont aussi marqué Hollywood qui nous a alors proposé des films au rôle cathartique entre stress post-traumatique et une Amérique se relevant face à la menace terroriste !

Comment raconter l’indicible ? Comment évoquer l’horreur ? Et puis aussi, quand faut-il le faire ? Hollywood a répondu assez vite à toutes ces questions et à bien d’autres surtout. Encore plus vite que pour la Guerre au Vietnam. Dès le mois d’octobre 2001, les séries télé américaines ont évoqué les attentats de New York comme dans "À la Maison Blanche" ("The West Wing" en VO). Nous sommes le 3 octobre 2001 quand la série qui nous a fait découvrir les coulisses de la présidence d’un autre œil (avec un POTUS idéalement interprété par Martin Sheen) diffuse son épisode intitulé "Isaac et Ishmael". En faisant cela, les séries démontrent leur extrême réactivité… et leur planning de production lié à l’actualité. La série policière "New York 911" va à son tour diffuser les 15, 22 et 29 octobre 2001 trois épisodes spéciaux intitulés "In their own words" ou "Selon leurs propres mots" en VF. Des épisodes où les acteurs de la série interviewaient les pompiers, les policiers et les secouristes new-yorkais qui avaient vécu le pire à Ground Zero. Dans un autre genre, même "Friends" a évoqué les attentats.

Au Cinéma, il a fallu attendre 2006 pour voir sur grand écran le film d’Oliver Stone "World Trade Center" avec Nicolas Cage et Michael Pena. Ils interprètent les agents McLoughlin et Jimeno qui survivent par miracle à l’effondrement des deux tours tout en restant piégés dans leurs décombres. Au même moment, Donna et Allison, leurs épouses respectives, tout comme leurs enfants, attendent leur sauvetage… Pour coller au mieux à la réalité des faits, les tours jumelles avaient été reconstituées à l’échelle 1/16e dans un hangar en Californie.

Cinq ans d’attente pour un tel film ce n’est pas grand-chose. Hollywood se devait de réagir. Réagir pour se souvenir. Filmer pour panser ses plaies. Produire pour se relever et montrer que l’Amérique est toujours plus forte malgré la douleur, les pertes et le chagrin. Ce rôle cathartique, le Cinéma américain l’a bien compris. Tout est donc allé plus vite que pour la Guerre du Vietnam. Notez que quelques jours après les attentats, on a préféré effacer plutôt que montrer. Un exemple parmi d’autres : dans la bande-annonce du film "Spiderman" de Sam Raimi (sorti en 2002), on apercevait le World Trade Center. Toujours traumatisés par ces images où l’on voyait les tours tomber, les producteurs du film ont enlevé le plan des tours !

Cinq ans d’attente ou presque. En 2002, Spike Lee a sorti son drame "La 25e heure" avec Edward Norton. S’inspirant du livre éponyme de David Benioff, cette histoire revient sur les dernières heures de liberté d’un dealer avant qu’il ne purge 7 ans de prison. Tout avait été écrit et réalisé avant les attentats. Mais une scène a été rajoutée après le 11 septembre 2001. Une scène qui résume bien l’état d’esprit de cette Amérique post-attentat, de ces Américains plus que jamais recentrés sur eux confondant Musulmans et Terroristes. Une scène où Monty, son personnage principal, crache sa haine sur l’autre, l’étranger. Le film "La 25e heure" n’est pas un film sur le 11 septembre mais bien sûr tout ce qui en a découlé…

Les différents attentats de cette journée restée dans l’Histoire ont été mis-en-scène à Hollywood. Comme "Vol 93" de Paul Greengrass (2006). Le 11 septembre 2001, à 9h28, le vol 93 de la United Airlines est détourné par plusieurs terroristes. Prévenus de ce qui venait tout juste d’arriver à New York, les passagers se révoltent. Et dans la plus grande des confusions, le vol 93 s’écrase en Pennsylvanie. Réalisé comme un docufiction, ce film reste l’un des plus forts sur les attentats. À la fois douloureux, choc et maîtrisé.

Le stress post-traumatique des New-Yorkais mais aussi celui de toute l’Amérique ont encore été au centre de nombreux drames comme "Extrêmement fort et dangereusement près" de Stephen Daldry avec Tom Hanks. Ici, le réalisateur répond à la question du deuil. Dans "Reign over me" sorti en 2007, un homme ayant perdu sa famille dans les attentats de New York, a du mal à surmonter son traumatisme. L’un de ses amis va alors tout tenter pour lui faire oublier son chagrin. Un drame juste brillamment porté par Adam Sandler et Don Cheadle.

En réponse aux attentats du 11 septembre, l’Amérique de George W. Bush a déclaré la guerre au Terrorisme. S’en est suivie une série de films sur la présence des soldats US au Moyen-Orient, tant en Irak qu’en Afghanistan. Des films intitulés "Green Zone" de Paul Greengrass (encore lui), "Redacted" de Brian de Palma, "Lions et agneaux" avec Robert Redford, "Le Royaume" avec Jamie Foxx, "Syriana" avec George Clooney "Mensonges d’Etat" avec Leonardo DiCaprio qui traque l’un des leaders d’Al-Quaïda. Allons bien plus loin avec d’autres titres, d’autres films sur les tensions psychologiques vécues par ces soldats loin de chez eux, ne sachant plus réellement pourquoi ni pour qui ils se battent. Dans le même genre, il y a encore "American sniper" de Clint Eastwood. Quant au film "12 strong" avec Chris Hemsworth, il pourrait vous aider à mieux comprendre l’actualité afghane de ces dernières semaines. Son histoire commence juste après les attentats du 11 septembre. Une équipe mixte d’agents de la CIA et des forces spéciales américaines est envoyée en Afghanistan. Ces hommes collaborent avec le général afghan Abdul Rachid Dostom pour tenter de démanteler les talibans…

Et puis, bien entendu, vous avez la réalisatrice Kathryn Bigelow ("Point break") qui a sorti "Démineurs" et "Zero dark thirty". Si le premier raconte l’histoire d’une unité de déminage en pleine guerre en Irak, le second évoque la longue traque d’Ousama Ben Laden. Si le premier a été récompensé de l’Oscar du Meilleur film et celui de la Meilleure réalisatrice en 2010, le second, lui, ne recevra que l’Oscar du Meilleur son en 2013.

Ce mercredi 15 septembre (2021), vous découvrirez en salles un nouveau film (une production Netflix) sur les attentats du 11 septembre. Son titre ? "Worth" ("À quel prix ?" en VF) de Sara Colangelo ! Dans ce drame judiciaire, on découvre comment le gouvernement américain a mis en place avec beaucoup de cynisme le système d’indemnisation des familles des victimes des attentats. Au générique de ce film, Michael Keaton joue un avocat d’abord insensible à la douleur de ces familles, un avocat qui ensuite prendra conscience de l’ampleur des faits. Un film (là aussi) juste et important pour comprendre ce qui s’est passé en Amérique.

Les documentaires aussi ont été nombreux à évoquer les attentats. Comme "Fahrenheit 9/11" de Michael Moore, "New York : 11 septembre" des frères Jules et Gédéon Naudet, "Que reste-t-il du rêve américain ?" de Daniel Leconte, "Le 11 septembre n’a pas eu lieu" d’Antoine Vitkine. Ou bien encore "11'09"01" soit une collection de 11 courts métrages de 11 minutes réalisés par 11 réalisateurs de 11 nationalités différentes.