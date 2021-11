Le 1000e épisode de la série animée "One piece" sort en France le 21 novembre

Une bonne nouvelle pour les fans de Luffy ! Ce 20 novembre au Japon et le 21 novembre en France sera diffusé le 1000e épisode de la très célèbre saga "One Piece", le manga le plus vendu au monde. Cet épisode met en lumière le franc succès que rencontre cette série qui existe depuis 25 ans.

En 1997, Eiichirō Oda dévoilait le premier tome de cette longue saga. L’histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon transformé en homme élastique après avoir mangé un fruit du démon. Avec son équipage de pirates, appelé l’équipage de Chapeau de paille, Luffy part à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de " One Piece " afin de devenir le roi des pirates. Ensemble, ils arpentent les mers et sont confrontés à une série de dangers qui les mènent dans une longue aventure périlleuse.

L’histoire a ensuite été adaptée en série animée. Ce dimanche 21 novembre 2021, aura lieu un événement très spécial pour les fans de cette saga. En effet, le 1 000e épisode sera diffusé dans les cinémas CGR de toute la France. Pour cet événement si attendu, ceux-ci ont prévu le Marathon One Piece 1000 Logs. Les organisateurs ont également annoncé un court-métrage inédit présentant la biographie du héros Luffy, ainsi que quelques bonus.

Un programme similaire est également prévu dans certains cinémas du Benelux.

Dans ce 1000e épisode, les fans feront face à un affrontement épique : la bataille décisive d’Onigashima entre l’équipage de Chapeau de paille et l’équipage des Cent bêtes mené par Kaido s’accélère…