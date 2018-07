"Laurence Anyways" à voir tout l'été sur YouTube

Arte Cinéma a eu la très bonne idée de mettre en ligne le film de Xavier Dolan et cela jusqu’au 30 septembre.

Après J’ai Tué Ma Mère et Les Amours Imaginaires, le jeune prodige canadien revenait en 2012 avec Laurence Anyways, s’inscrivant définitivement dans le paysage cinématographique moderne. Xavier Dolan y évoquait un thème peu abordé jusqu’alors, celui de la transidentité. L’histoire est celle de Laurence, professeur dans la trentaine qui sent un décalage entre le genre qui lui a été attribué à la naissance et son identité profonde. Sa compagne, Fred est totalement perturbée par la situation, partagée entre son amour inconditionnel pour Laurence et le changement que son couple est en train de vivre. Fred et Laurence se quittent et se remettent ensemble au rythme des saisons tandis que Laurence s’affirme en tant que femme et entame sa révolution personnelle.

Porté par des comédiens hors pair, Laurence Anyways est une ode à l’amour et à la liberté, à la tolérance et à la difficulté d’être soi. L’excellente Suzanne Clément a reçu le Prix d’interprétation à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard pour son rôle de Fred.

Le film est disponible sur la chaîne YouTube d’Arte Cinéma jusqu’au 30 septembre.